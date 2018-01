D’Kierchefabricke ginn opgeléist an amplaz kënnt e Fong, deen dem Bistum ënnersteet.

Ass dës nei Reegelung an déi allgemeng Trennung vu Kierch a Staat ënnert dem Stréch positiv oder dach awer negativ fir d’Kathoulesch Kierch?



Wéi geet et der Kierch aktuell hei am Land? Wéi geet et wieder mat deem Fong? A wéi déif sëtzt de Sträit bannent der Kierch? Geet deen esou wäit, datt déi vill gleeweg Benevolle sech elo ieren net méi wëllen engagéieren?



Dat alles froe mer de Generalvikar Leo Wagener.