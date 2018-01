De Claude Wiseler ass den CSV-Spëtzekandidat fir d'Chamberwahlen am Oktober. D'Viviane Reding huet déi lescht Zäit och op sech opmierksam gemaach a wat ass mam Luc Frieden? Geet de fréiere Justiz- a Finanzminister awer och mat fir d'CSV an déi national Wahlen oder bleift et derbäi, datt hie Kandidat ass fir d'Europawahlen?

Dat froe mer de Luc Frieden, hien ass eisen Invité vun der Redaktioun, dat wéi gewinnt um 10 op 8.