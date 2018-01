De Stage an der Fonction Publique steet ëmmer méi an der Kritik. Ma ass et realistesch, deen ze kierzen oder souguer ofzeschafen? Ass d‘80/80/90-Regelung réckgängeg ze maachen a wat wieren do d'Konsequenzen?



Ënner anerem dat froe mer e Freideg de Moien de Minister vun der Fonction Publique. Mam Dan Kersch schwätze mer awer och driwwer wéi d’LSAP an d’Wahljoer geet a wat vu Kommunikatioune vu verschiddene Ministerkollegen a -kolleginnen ze halen ass.

Invité vun der Redaktioun ass e Freideg de Moien de Minister Dan Kersch. De Rendez-vous fir d’Gespréich ass géint 10 op 8.