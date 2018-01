© RTL Archivbild

Et war dee schlëmmste Massaker u Lëtzebuerger während dem Zweete Weltkrich. An der Nuecht vum 30. op den 31 Januar 1945, also kuerz virum Enn vum Krich, ginn zu Sonnenburg am heitege Polen 819 Prisonnéier, dorënner 91 Lëtzebuerger, de Gros Zwangsrekrutéierter, an enger mäerderescher Operatioun erschoss.



Fir un dat däischtert Kapitel Geschicht z'erënneren ass de President vun der Federatioun vun den Enrôlés de force, den Erny Lamborelle e Méindeg eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him schwätze mer iwwert d'Commemoratioun zu Lëtzebuerg allgemeng, d'Schwieregkeeten, déi bis haut mam Opschaffe vun der Geschicht verbonne sinn an d'Tensiounen, déi et deels nach ëmmer tëscht verschiddenen Affergruppe gëtt.



Den Erny Lamborelle ass no 8 live bei eis am Studio.



