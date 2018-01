Invité e Mëttwoch no 8 Auer ass de President vun der CSV, de Marc Spautz.

Reform vun der Fleegeversécherung, generaliséierten Tiers payant, Revis, mir schwätzen e Mëttwoch de Moien iwwer aktuell, sozial Sujeten aus der Siicht vun der gréisster Oppositiounspartei. Den CSV-President Marc Spautz ass no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun. Donieft geet et awer och ëm d’CSV selwer, déi den Ament notamment mat vill Personalien an der Ëffentlechkeet steet.



