Invité e Méindeg no 8 Auer ass de Frank Colabianchi. De Bartrenger-Buergermeeschter gëtt um Méindeg an der Chamber assermentéiert.

© DP Bartreng

D'Anne Brasseur geet, de Frank Colabianchi kënnt.

Wou leet de Bartrenger Buergermeeschter d'Prioritéite fir déi nächst Méint, wou gesäit hie seng Partei no de Wahlen a wat bedeit et him, datt hie säin ale Beruff muss un den Nol hänken?

Ënner anerem déi Froe stelle mir e Méindeg dem frësch gebakenen Député-Maire.

De Rendez-vous fir d'Gespréich mam Frank Colabianchi ass no 8 Auer.