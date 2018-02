D'Personal-Situatioun ass katastrophal an ontransparent an et gi Probleemer bei der Formatioun a bei der Unerkennung vum Infirmiersberuff.

Dat seet d'"Association Nationale des Infirmières et Infirmiers Luxembourgeois", kuerz Anil!



Wat genee sinn d'Problemer, wat d'Fuerderungen un d'Politik a wéi steet et ëm d'Attraktivitéit vum Infirmiersberuff ? Dat froe mer d'Presidentin vun der Anil.



D'Michèle Halsdorf ass ons Invitée vun der Redaktioun no 8 Auer.



