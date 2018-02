© Youtube

De Problem ass net nei, ma duerfir nach laang net geléist. Et gëtt nach ëmmer zu Lëtzebuerg en akute Manktem u Bauschuttdeponien, kritiséiert de Groupement des entrepreneurs an huet viru Kuerzem d'Politik interpelléiert, wou dee ganze Bauschutt dann hisollen an engem Land, an deem jo awer ganz vill gebaut gëtt.



Mir schwätzen no 8 Auer mam Administrateur vum Groupement des entrepreneurs Joël Schons. Donieft geet et mam Invité vun der Redaktioun iwwert flexibel Aarbechtszäiten an d'Stëmmung am Bausecteur.