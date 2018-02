Déi nei Nationalbibliothéik um Kierchbierg soll Enn des Joers opgoen. Mir schwätzen e Freideg de Moien no 8 mat eiser Invitée vun der Redaktioun iwwert den neie Site an d’Missiounen vun der Bnl.



Mat der laangjäreger Directrice Monique Kieffer beliichte mer awer och, wou d’Nationalbibliothéik am digitalen Zäitalter steet.