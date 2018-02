Ekonomie an Ëmwelt bäisse sech den Ament...d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg ass wéineg begeeschtert vun enger méiglecher, neier Joghurtsfabrick zu Lëtzebuerg, respektiv enger Steewollfabrick. De Wirtschaftsministère kontert, wëll weider Betriber op Lëtzebuerg zéien a verweist op déi streng Oploen.

Zitt d’Regierung nach un engem Strank?



A wéi e Spillraum huet den Ëmweltministère?



Dat froe mer de Moien d’Ministesch Carole Dieschbourg. Déi gréng Ëmweltministesch ass eis Invitée vun der Redaktioun an no 8 Auer live bei eis am Interview.





