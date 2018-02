D'Lëtzebuergesch ass sou vill am Gebrauch wéi nach ni an awer a Gefor. De President vun der "Actioun Lëtzebuergesch", de Claude Bache, ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.



Mat him schwätze mer iwwer d'Zukunft vum Lëtzebuergeschen: Wat mécht d'Actioun, fir eis Sprooch ze fërderen? Wéi zefridden ass si mat den Initiative vun der Regierung? An wann een d'Lëtzebuergesch am Alldag fërdert, ënnerstëtzt een dann net awer och eng Anti-Franséisch-Stëmmung?



De Claude Bache vun der "Actioun Lëtzebuergesch" ass no 8 Auer live bei eis am Interview.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.