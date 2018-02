© RTL Télé Lëtzebuerg

Zanter November gëtt et zu Dräibuer eng Sécherheetsunitéit fir Mineuren. 4 Jonker sëtzen den Ament do, mä grad esou vill och nach ëmmer am Prisong zu Schraasseg. Dat dierft net méi sinn, seet d'Ombudsman Claudia Monti. Si ass en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun, dat wéi gewinnt kuerz no 8 Auer.

