Invité vun der Redaktioun e Freideg de Moien um kuerz no 8 Auer ass de President vun der Bankegewerkschaft Aleba.

D'Verhandlunge fir en neie Kollektivvertrag am Bankesecteur stiechen an der Sakgaass.Wat sinn d'Knackpunkter, wéi wäit ass d'Aleba bereet, Kompromësser ze maachen, a wéi geet et dem Bankesecteur allgemeng aus Siicht vum Salariat?Ënnert anerem dat froe mer e Freideg de Moien de President vun der Bankegewerkschaft Aleba. De Roberto Scolati ass géint 10 op 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.