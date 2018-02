© RTL (Archiv)

Et ass gesetzlech nach ëmmer virgesinn, ma d'UNISEC zu Dräibur ass net adequat fir all Mineur, dee sech strofbar gemaach huet. Ënnert anerem mat dësen Argumenter huet de Justizminister Felix Braz erkläert, firwat nach ëmmer 2 Mineur am Prisong zu Schraasseg setzen.



Wat hält den Ombuds Comité fir d'Rechter vum Kand vun dësen Explikatiounen?



Dat froe mer den René Schlechter, President vum ORK. Hien ass onsen Invité vun der Redaktioun kuerz no 8 Auer.



