Mir bezéie Waasser a Liewensmëttel dorausser, bauen Haiser a Stroossen drop, e spillt eng enorm wichteg Roll fir Planzen an Déierewelt. D'Landwirtschaft an och soss Deeler vun der Ekonomie schaffe mat ëm. An ons Vergaangenheet läit dra begruewen.Rieds geet vun onsen Buedem.Den Ëmgang mat dësem soll verbessert a méi transparent ginn. Net vu Muttwëll an Zäite vun staarkem Wuesstem.An dowéinst schwätze mer mam Rapporter vum neie Buedemschutzgesetz Gérard Anzia. De grénge Politiker ass onsen Invité no 8 Auer.