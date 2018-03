© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Logementsproblematik ass zënter Joren ee vun de gréissten Defie fir d'Politik. An enger Consultatiouns-Debatt an der Chamber soll en Donneschdeg de Mëtteg op een Neits iwwer Léisungen diskutéiert ginn. Mir schwätzen en Donneschdeg de Moie mam President vun der zoustänneger Chamberkommissioun. De Max Hahn ass den Invité vun der Redaktioun.



Mir maache mam DP-Deputéierten de Point a froen hien ënnert anerem, wat eventuell Pistë fir d'Zukunft sinn, wat déi aktuell Regierung bis ewell am Domän geleescht huet, wéi vill Wunnengen nach an der Pipeline sinn an ob déi ablécklech Instrumenter nach adequat sinn.



De Rendez-vous fir d'Gespréich mam Max Hahn ass en Donneschdeg no 8 Auer.

