Wat bedeiten déi äiseg Temperaturen, wéi mer se an de leschten Deeg haten, fir Leit, déi op der Strooss liewen? Wat sinn d'Risiken? Wou a wéi kënnen d'Leit gehollef kréien? Gëtt et genuch Iess- a Schlofméiglechkeeten?



Ënner anerem déi Froe stelle mer e Freideg de Moien der Directrice vun der "Stëmm vun der Strooss". D'Alexandra Oxacelay ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

