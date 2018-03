© AFP

Italien huet gewielt. Mir maache mam Finanzminister de Point. Mir froen de Pierre Gramegna ënnert anerem, wat déi grouss Erausfuerderung fir déi nächst Regierung a puncto Wirtschaft a Finanze sinn a wat den Ausgang vun de Wahle fir d'EU a fir d'Eurozon bedeit.



De Finanzminister Pierre Gramegna ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.