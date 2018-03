Hie war d'Stëmm vum "Neen" géint d'Auslännerwahlrecht, elo, knapp 3 Joer dono, wëll en an d'Politik: De Fred Keup vun der Initiativ "Nee2015/Wee2050" ass e Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.



Seng Initiativ schafft fir d'Wahlen am Oktober mat der ADR zesummen. Wat hunn hien a seng Asbl. wëlles? Ginn zwee Themen duer, fir Politik ze maachen.



De Fred Keup ass e Mëttwoch de Moie kuerz no 8 live bei eis am Interview.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



A well de Fred Keup mat an d'Wahle geet, léisst hie säi Mandat am Comité vun "Actioun Lëtzebuergesch" rouen. D'AL huet um Dënschdeg matgedeelt:



D'Membere vun eisem Comité hu verschidde politesch an och parteipolitesch Meenungen, an dat ass och gutt esou. Zesumme schaffe mir fir alles, wat Lëtzebuergesch ass, apaart fir eis Sprooch, a mir huelen Entscheedungen, déi konform mat eise Statute sinn, an deenen d'NEUTRALITÉIT vun der AL ganz kloer festgeluecht ass (Art. 4). No bausse gëtt de Veräin duerch säi President, deen am Numm vun der AL schwätzt, vertrueden.



Eise Comitésmember Fred Keup, dee sech fir d'Chamberwalen opgestallt huet, huet äis proposéiert seng Funktioun als Comitésmember bis zu de Wale rouen ze loossen, esou datt d'Neutralitéit vun der AL garantéiert bleift.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg