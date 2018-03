“Mir leeën eis Schëpp bäi”, ënnert deem Motto huet déi zoustänneg Aktiounsplattform den Internationale Fraendag en Donneschdeg zu Lëtzebuerg gestallt. An den Ae vun de verschiddenen Associatiounen gëtt et nämlech nach vill Chantieren a Punkto Chancëgläichheet hei am Land. Ganz besonnesch soll dëst Joer awer déi weiblech Precaritéit, d’Aarmut an de Vierdergrond geréckelt ginn.Wat sinn do déi genee Fuerderungen? Dat wëlle mer um Internationale Fraendag vun eiser Invitée vun der Redaktioun wëssen.D'Christa Brömmel vum CID-Fraen an Gender ass no 8 live bei eis am Studio.

