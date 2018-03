Wat bedeiten déi annoncéiert Stroftaxe vum US-President Donald Trump fir e Betrib wéi ArcelorMittal? Där Fro wëlle mer e Freideg de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun nogoen.De Member aus dem Verwaltungsrot vum weltwäit gréisste Stolproduzent, Michel Wurth, ass no 8 Auer live am Studio vun RTL Radio Lëtzebuerg.Mat him schwätze mer och iwwert d'Situatioun um Stolmarché allgemeng an iwwer d'Previsioune fir dëst Joer.