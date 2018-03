Den „Institut national pour le développement durable et la responsabilité des entreprises“, kuerz INDR, feiert 10 Joer.

© INDR

Wat sinn d'Missiounen vum INDR, wat bréngt et enger Entreprise fir sech géintiwwer Gesellschaft an Ëmwelt responsabel ze weisen a wat muss se dofir maachen? Dat froe mir de Generalsekretär vum INDR.



De Norman Fisch ass e Méindeg onsen Invité vun der Redaktioun, kuerz no 8 Auer.