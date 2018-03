Den Donneschdeg de Mëtteg gëtt an der Chamber iwwert en neien nationalen Aktiounsplang iwwer d'Integratioun hei am Land debattéiert. Deen ale Plang ass 2013 ausgelaf.



Wat muss am neien dra stoen? Wéi steet et ëm déi sozial Kohäsioun zu Lëtzebuerg?



Dat froe mir d'Marianne Donven, d'Co-Fondatrice vun "Oppent Haus", enger Plattform, déi sech fir den Accueil vu Flüchtlingen an Demandeurs d'asile a Famillen asetzt.



D'Marianne Donven ass eis Invitée vun der Redaktioun en Donneschdeg de Moie kuerz no 8 Auer live am Radio an am Livestream op RTL.lu.



