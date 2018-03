D’Situatioun an den Urgencen ass ëmmer nees e Sujet hei am Land no engem Audit, deen am Dezember virgestallt gouf an e puer annoncéierte Mesuren sollt et besser goen, mä de Contraire ass de Fall: d’Situatioun huet sech nach verschlechtert. D’Urgencë sti virum Kollaps, seet de President vun der Vereenegung vun den Urgentisten, den Dr. Emile Bock. Et feelen Dokteren an Infirmièren - gutt Personal. An d’Infrastrukture missten ugepasst ginn, fir déi vill Patienten anstänneg ze behandelen. D’Urgencen-Dokteren fuerderen kuerzfristeg Mesuren.



Den Dr. Emile Bock ass de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

