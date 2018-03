© RTL Télé Lëtzebuerg

Landesplaneresch gesi steet de Grand-Duché viru risegen Defien. Den neie Programme directeur aménagement du territoire, kuerz PDAT, soll Piste fir muer opzeechnen. Invitée vun der Redaktioun ass e Méindeg de Moien d'Pascale Junker aus dem zoustännege Ministère.



Mir stellen ënner anerem d'Fro, wat sech vun de 4 regionale Laboratoiren, déi den Owend uginn, ze erwaarden ass a via déi d'Bierger sollen an de Prozess mat agebonne ginn.

De Rendez-vous fir d'Gespréich mat der Pascale Junker ass herno no 8 Auer.

