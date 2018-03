© AFP (Archiv)

D'Doktere schloen Alarm: d'Urgencen am Land wiere komplett iwwerlaascht, d'Politik wéisst scho méi laang Bescheed a se géing net mat de richtege Mesurë reagéieren, esou heescht et vun der Associatioun vun den Urgentisten.



Mir froen de Moie beim Sozialminister Romain Schneider no, wéi hien d'Situatioun gesäit, ob déi aktuell Moossname gräifen an ob eventuell iwwer nach weider Mesuren nogeduecht gëtt.



