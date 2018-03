Eigentlech hätt den CSV-Deputéierte Paul-Henri Meyers nach emol mat an d'Chamberwahle solle goen, deem ass jo elo awer net esou.Mir froe beim Concernéierte no, wat d'Grënn fir dëse Revirement sinn. Mir kucken zeréck op seng politesch Carrière a schwätzen och iwwert d'Reform vun der Constitutioun, d'Spezialgebitt vum Paul-Henri Meyers.

