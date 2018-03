Déi eng wëllen de Wiessel. Déi aner do bleiwen, wou se den Ament sinn. D’CSV an d’LSAP hunn hir Truppen dëse Weekend fir d’Chamberwahlen opgestallt a gi sech mat hire Spëtzekandidaten Claude Wiseler an Etienne Schneider kämpferesch.



Wat ass vun dësem Kongressweekend zréckzebehalen?



Mir maachen de Moien no 8 de Point mat eisem Chefredakter Roy Grotz als eisen Invité vun der Redaktioun.

