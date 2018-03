Ongedëlleg huet de ganze Secteur op d’Reform vum Lëtzebuerger Jugendschutzgesetz gewaart, vun där elo scho bal zanter 20 Joer geschwat gëtt. Wéi falen dann elo no der Presentatioun déi éischt Reaktiounen aus? Dat wëlle mer en Donneschdeg de Moie vun eisem Invité vun der Redaktioun wëssen.



De Charel Schmit vun der ANCES, dem Lëtzebuerger Fachverband fir sozial Aarbecht ass no 8 live bei eis am Studio.



D’ANCES hat e Mëttwoch den Owend all déi betraffe Vertrieder aus dem Sozialsecteur, wéi Psychologen, Sozialpädagogen, Affekoten an ONGen op eng Conférence-débat geruff, op där de Justizminister Felix Braz hinne fir en éischten Echange Ried an Äntwert stoung.



