E Mëttwoch hat de Stater Geschäftsverband seng Generalversammlung. Eng ganz Partie Sujete goufen ugeschwat, dorënner Defisen, déi mam E-Commerce zesummenhänken, d'Ouvertureszäiten awer och déi vill Chantieren an der Stad, déi et de Geschäftsleit net einfach maachen.



Mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem President vum Stater Geschäftsverband, Guill Kaempff schwätze mer de Moien no 8 Auer iwwert déi sëllechen Erausfuerderunge virun deenen de Commerce an der Haaptstad steet.

