D’Studenten, d’Studenteliewen an d’Problemer interesséieren eis am Gespréich mam Invité vun der Redaktioun: De Pol Lutgen, President vun der ACEL - dem Studentevertrieder - ass bei eis am Interview.Mir schwätzen ënnert anerem iwwer d’Orientatioun, dat neit geplangtent Stage-Gesetz an de Projet "Student fir 1 Dag".De President vun der Associatioun vun de Lëtzebuerger Studentecercelen ass kuerz no 8 live bei eis am Studio.

