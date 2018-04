De Mënsch oder d'Fliedermaus? Déi wëll Kaz oder e Betrib, deen däerf moderniséieren? D’Politik zerkraazt sech den Ament e bëssen iwwer Pro a Kontra Naturschutz a wirtschaftleche Wuesstem. De President vun "natur&ëmwelt", de Roby Biwer, ass an deem Kontext de Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Wat bréngt esou eng Diskussioun? Ass den Naturschutz hei am Land ze vill iwwerdriwwen oder wou misst méi gemaach ginn? A firwat suergen ¾ manner Insekten net fir méi Reaktiounen, dat froe mer de President vun der Naturschutz-Vereenegung "natur&ëmwelt" de Mëttwoch de Moien, hien ass kuerz no 8.00 Auer live bei eis am Interview.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.