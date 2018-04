„Dräibur muss verbessert ginn“, sot de Justizminister viru bal zwou Wochen am Background um Radio. Et gëtt do eng oppe Struktur, en Internat, fir jonk Männer, (d'Meedercher sinn zu Schraasseg) an eng nei, zoue Sécherheetsunitéit. Wéi eng Jonker sinn zu Dräibur? Wéi gëtt mat hinne geschafft? A wat misst sech änneren?



D'Vize-Direktesch vum staatleche „centre socio-éducatif“ ass en Donneschden de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. D'Joëlle Ludewig ass dann um kuerz no 8 Auer live bei eis am Interview.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.