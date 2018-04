Zejoert gouf et um Findel en neie Rekord bei de Nuetsflich.

Wéi schlëmm belaascht de Kaméidi d'Leit déi an der Fluchschneis wunnen? Wat sinn d'Riske fir d'Gesondheet, wéi gëtt sech manifestéiert a mécht d'Politik genuch, fir dem Problem entgéint ze wierken?

Ënnert anerem déi Froe stelle mer e Freideg de Moien der Presidentin vum Syndicat d'Initiative an Interesseveräin Cents/Fetschenhaff.

D'Nadine Molitor ass no 8 Auer d'Invité vun der Redaktioun.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg