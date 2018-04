Dat neit Spidolsgesetz, Tariffer vun de Kliniks-Parkingen, den Tiers payant, d'Waardezäite bei den IRMen an iwwerfëllten Urgencen!





Et gi genuch Aktualitéitssujeten, déi d'Patiente concernéieren.

Also och d'Patientevertriedung.





Hire President, de René Pizzaferri, ass onsen Invité vun der Redaktioun no 8 Auer.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg