© RTL Archivbild

Wéi leeft d'Ëmsetzung vum Spidolsplang? Wat ka géint iwwerfëllten Urgencë gemaach ginn a géint laang Waardezäite bei den IRM'en? Wéi geet et weider mat de Parking-Tariffer bei de Kliniken?



Ënner anerem déi Froe stelle mer de Moien dem President vun der Fédération des Hôpitaux.



De Paul Junck ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.