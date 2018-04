Hie steet zanter 3 Wochen als Interimsdirekter un der Spëtzt vu Lux-Airport. Mir schwätzen e Freideg de Moie mam René Steinhaus iwwert d'Perspektive vum Findel, deen zejoert den absolute Passagéierrekord gebrach huet.



Et geet awer och ëm dem fréieren Directeur commerical seng nei Missioun, déi Enn Mäerz dach iwwerraschend op en zoukomm ass. De Successeur vum Johan Vanneste ass no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.



