Si waren déi Éischt, déi en Entworf vun hirem Wahlprogramm der Ëffentlechkeet presentéiert huet.



Um Sonndeg hunn d’Kommuniste sech op hirem Kongress op d’Chamberwahlen agestëmmt.



Mir schwätze mam President iwwert d’Prioritéiten vun der KPL, dat deklaréiert Zil fir d’Wahlen an aktuell politesch Themen wéi déi rezent Loftattacken a Syrien.



Den Ali Ruckert ass no 8 live bei eis am Studio.



