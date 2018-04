© Claude Zeimetz

Et sinn den Ament schwéier Zäite fir Lëtzebuerg Police. Zwee brutal Tëschefäll hunn de Corps d’lescht Woch gerëselt. Mir schwätze mam Policedirekter.



Wéi gutt sinn d’Poliziste fir sou Fäll preparéiert? Wat seet de gesetzleche Kader? Wéi ginn déi Betraffen encadréiert?



Doriwwer wëlle mer mam Policedirekter Philippe Schrantz schwätzen.



