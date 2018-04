Lëtzebuerg soll méi kohärent wuessen a sech entwéckelen.



E Mëttwoch ass an der Chamber eng Consultatiounsdebatt iwwer d'Landesplanung. De Staatssekretär am Nohaltegkeetsministère Camille Gira ass an deem Kontext um Mëttwoch de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.



Esou wéi bis ewell kéint d'Entwécklung vum Land net weider goen. D'plans sectoriels solle geschwënn nees an d'Prozedur goen. A regionalen Ateliere kënnen d'Bierger matdiskutéieren. E Mëttwoch kuerz no 8 Auer maache mer mam Camille Gira den „Zukunftsdësch“.

