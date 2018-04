Wéi positionéiert sech d’Lëtzebuerger Handwierk an der Groussregioun? Ënnert anerem doriwwer wëlle mer mat eisem Invité vun der Redaktioun schwätzen. De Generaldirekter vun der Chambre des métiers Tom Wirion ass no 8 live am Studio vu Radio Lëtzebuerg. Donieft geet et ëm Formatioun an Orientatioun, den Image vum Handwierk an de Wuesstem.

