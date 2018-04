© Archiv

Iwwer 26.000 Leit schaffen hei am Land am Bankesecteur. Et geet de Banken nach ëmmer gutt, mä d’Geschäft ass manner rentabel ginn. D’Käschte klammen.

Den neie President vun der ABBL, der Bankenassociatioun, ass e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun. Mam Guy Hoffmann, Chef vun der Banque Raiffeisen, schwätze mer kuerz no 8 Auer iwwert d’Erausfuerderungen am Bankesecteur.

