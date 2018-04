En Donneschdeg de Mëtteg gëtt an der Chamber iwwer d’Vermummungsverbuet, dat sougenannt Burkagesetz, ofgestëmmt.



Ass dat Gesetz wierklech néideg? A wa schonn, wär dann net e richtegt Verbuet - och am ëffentleche Raum, also op der Strooss - méi sënnvoll an och méi einfach ëmzesetzen?



Et ass en Text vun engem grénge Minister an déi nei gréng Deputéiert Sam Tanson, Member an der parlamentarescher Justizkommissioun, ass en Donneschdeg de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Den Interview ass wéi gewinnt kuerz no den Neiegkeete vun 8 Auer.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.