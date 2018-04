Vum Pit Everling (RTL Radio Lëtzebuerg) an lm (RTL.lu)

Eng weider kleng Partei wëll et bei de Chamberwale wëssen. Déi "Fräi Ökologesch Demokratesch Partei" huet sech virun annerhallwem Joer gegrënnt a seet vu sech, si wier eng gréng Alternativ.



Wou a fir wat steet d’Partei genee, wat sinn déi politesch Proposen a wat fir Ziler gi sech fir d’Chamberwale gesat?



Dat froe mer e Méindeg de Moien de Partei-President Ronald Mordiconi. Hien ass kuerz no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun am Studio vu Radio Lëtzebuerg.



