Hien ass deen Eischten de mat dëser Aufgab chargéiert ass. De Moien ass de President vum neie Kierchefong Norbert Haupert eisen Invité vun der Redaktioun.



Mam laangjäregen CSV-Deputéierten schwätze mer no 8 iwwert seng nei Aufgab de Besëtz vun der Kierch ze verwalten.



Donieft wëlle mer ënnert anerem vum Chef vum Kierchefong wëssen, wéi hien zu de Plainten vun de Kierchefabrécke steet a wéi hien dozou bäidroe kann, datt d’Mësstrauen vum Terrain ofgebaut gëtt.

