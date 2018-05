Op der Generalversammlung vun der Jeeërfederatioun gouf e Sonndeg schaarf geschoss. Wou kommen déi kämpferesch Téin hier a wat läit de Jeeër besonnesch uewen? Stéchwuert Fuussejuegd, Wollef a Juegd-Lousen. Dat wëlle mer en Dënschdeg de Moie vum Georges Jacobs wëssen. Hien ass e Sonndeg als President vun der Jeeërfederatioun confirméiert an en Dënschdeg de Moien no 8 eisen Invité vun der Redaktioun.



LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.