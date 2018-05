© RTL (Archiv)

Piraten, DP, CSV, LSAP an déi Gréng: Déi meescht Parteien hunn hir Kandidate fir d’Chamberwalen am Oktober scho virgestallt. Wou ass d’ADR mat de Virbereedunge fir de 14. Oktober drun? Dat wëlle mer vum Gast Gibéryen wëssen.



Den adr-Deputéierten ass eisen Invité vun der Redaktioun. Mat him geet et och ëm aktuell Themen wéi Mindestloun, Wuesstem an d’Renten.



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg