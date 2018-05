© RTL (Archiv)

D'Chamber stëmmt um Mëttwoch iwwer d'Naturschutzgesetz of. Fir déi Gréng ass et e grousse Worf, mä ënnert anerem d'Bauere si skeptesch. D'Kompensatiounsmoossname maachen hinne Suergen.



De Camille Schroeder, Member vum Comité vun der Landwirtschaftskammer, ass an deem Kontext eisen Invité vun der Redaktioun. Dat wéi gewinnt kuerz no den Neiegkeete vun 8 Auer.

