De Konsumenteschutz hat dës Woch Generalversammlung. Mir maache mam President vun der ULC de Point iwwer aktuell Fuerderungen. Den Nico Hoffmann ass no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.



Wéi fält der Union luxembourgeoise des consommateurs hire Bilan vun der Regierung a puncto Konsumenteschutz aus? Wat sinn d’Fuerderungen en Vue vun de Chamberwahlen? A wou sinn déi aktuell politesch Dossiere vun héije Bankefraisen, Parking-Tariffer an de Spideeler oder d’Plainten am Kontext vum Dieselskandal drun?



Virun allem doriwwer wëlle mer mam Nico Hoffmann schwätzen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren



Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.