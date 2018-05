© RTL Télé Lëtzebuerg

Vun e Freideg u gëllt déi nei EU-Dateschutzdirektive.



Wat ännert fir den Utilisateur, wéi soll ee sech verhalen, wéi ass et mat der praktescher Ëmsetzung a wat bréngen déi nei Reegelen un Opwand fir d'Entreprisë mat sech?



Mir froen e Freideg de Moien de Christophe Buschmann vun der Dateschutzkommissioun. Hien ass no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.